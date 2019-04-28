تعرف على اماكن يمكن الاصابة بسرطان الجلد

ليس من المفترض أن يكون سرطان الجلد ظاهر على الجلد فقط ؟ الحقيقة هي أن أي جزء من جسمك يتعرض لأشعة الشمس يكون فى خطر التعرض لسرطان الجلد، على غير ما نعتقد أن سرطان الجلد يصيب البشرة فقط.

يمكن علاج سرطان الجلد بشكل كبير إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذا وفقا لتقرير موقع "cancer" تأكد من فحص هذه الأماكن من جسمك والتحقيق من أعراض سرطان الجلد، لعلاجه سريعا.

أماكن قد تصاب بسرطان الجلد غير البشرة

1-قزحية العين

العين هي واحدة من أكثر الأجزاء تعرضا للشمس فنسبة ٩٠٪ من جميع سرطانات الجلد ناتجة عن أضرار أشعة الشمس، وكلما ازدادت أضرار أشعة الشمس التي تتعرض لها المنطقة كلما زاد احتمال إصابتك بسرطان الجلد في هذا الموقع.

2-تحت الأظافر

مع زيادة وتكرار عمليات تجميل الأظافر، أصبحت الأصابع عرضه للامراض، وذلك بفضل الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة، لأن تلك الأجهزة سريعة الجفاف على الرغم أنه لا يمكنه الإصابة بسرطان الجلد على أظافرك، إلا أن الضرريمكن أن يخترق الظفرأسفل الجلد، وللتأكد من أنك آمن، يوصي بوضع واقٍ من الشمس في كل مكان، بما في ذلك أطراف أصابع قدميك وأصابع قدميك.

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3-على الأعضاء التناسلية

من المؤسف ان سرطان الجلد التناسلي ليس مألوفا، المشكلة عموما ليست في حمامات الشمس، فيمكن لسرطان الجلد، الذي يتطورعادة في موقع التعرض لأشعة الشمس المزمنة، أن ينتقل أو ينتشرإلى موقع في الجسم بعيد عن منشأه الأصلي، لهذا السبب يمكنك العثورعلى سرطانات الجلد على أجزاء من الجسم لا ترى ضوء النهار أبدًا.

4-داخل قناة الأذن

وجود القليل من القشرة داخل أذنك أو خلفه ليس بالأمر العادي، فهناك احتمال أن يكون سرطان الجلد، لذا إذا أصبت بآفة جلدية جديدة ولم تختف بعد شهر ، فينبغي تقييمها لدى الطبيب.

5-تحت اللسان

هل تساءلت يومًا لماذا يرفع طبيب أسنانك اللسان ويفحصه ويعطيها نظرة جيدة أسفله وحول الجانبين؟ أحد الأسباب هو أنه من الممكن أن تصاب بسرطان الجلد في لسان، أيضا على الرغم من عدم تعرضك لأشعة الشمس في فمك على الأرجح، فمن الممكن إذا كان السرطان قد انتشرتزداد احتمالات الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان على لسانك أو داخل فمك بشكل كبير.