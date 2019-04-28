دواء لهشاشة العظام يعالج سرطان الثدي الوراثي

وحتى الآن كان الإجراء العلاجي المتاح لهذا النوع من الأورام هو استئصال خلايا الثدي أو المبيض المصابة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية يمتاز دواء دينوسوماب بقدرته على تطوير الخلايا المنهارة بسبب هشاشة العظام، وقد أظهر قدرة جيدة في محاربة خلايا أورام الثدي السرطانية ذات الطابع الوراثي، ويعتقد العلماء أنه قادر على توفير وقاية مبكرة.
وعند وجود الجين الوراثي الذي يُسمّى BRCA1 تتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي لد المرأة سنوياً بنسبة 1.8 بالمائة، وتصل الزيادة في احتمالات إصابة المرأة بسرطان الثدي خلال حياتها بنسبة 80 بالمائة، وبسرطان المبيض بنسبة 50 بالمائة.
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