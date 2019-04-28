دواء لهشاشة العظام يعالج سرطان الثدي الوراثي

قالت نتائج دراسة نمساوية جديدة إن دواء دينوسوماب يعالج ويوفر وقاية ضد سرطان الثدي الوراثي الذي ينتقل بين أفراد العائلة. ويوصف هذا الدواء عادة لعلاج هشاشة العظام، ومحاربة خلايا أورام العظام.

وتمتاز الدراسة التي أجرتها "مجموعة أبحاث سرطاني الثدي والقولون النمساوية" بأنها استغرقت 5 سنوات، تم خلالها متابعة 2950 مريضاً ومريضة بسرطان الثدي الوراثي.

وحتى الآن كان الإجراء العلاجي المتاح لهذا النوع من الأورام هو استئصال خلايا الثدي أو المبيض المصابة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية يمتاز دواء دينوسوماب بقدرته على تطوير الخلايا المنهارة بسبب هشاشة العظام، وقد أظهر قدرة جيدة في محاربة خلايا أورام الثدي السرطانية ذات الطابع الوراثي، ويعتقد العلماء أنه قادر على توفير وقاية مبكرة.

وعند وجود الجين الوراثي الذي يُسمّى BRCA1 تتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي لد المرأة سنوياً بنسبة 1.8 بالمائة، وتصل الزيادة في احتمالات إصابة المرأة بسرطان الثدي خلال حياتها بنسبة 80 بالمائة، وبسرطان المبيض بنسبة 50 بالمائة.