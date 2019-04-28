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القضاء الجزائرى يستدعى مدير الأمن الوطنى الأسبق للتحقيق فى قضايا فساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائرى الرسمى، مساء اليوم السبت، أن القضاء الجزائرى استدعى اليوم اللواء المتقاعد عبد الغنى هامل المدير العام الأسبق للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف التلفزيون أن محكمة تيبازة استدعت اليوم اللواء هامل وابنه مراد للمثول أمام قاضى التحقيق يوم الإثنين المقبل؛ للتحقيق فى اتهامات بأنشطة غير مشروعة فى تيبازة، إضافة لاتهامات بممارسة النفوذ ونهب العقارات بولاية تيبازة.

 

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