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© REUTERS / UMIT BEKTAS
وتابع البيان: "رموز المؤتمر الشعبي يتحملون وزرا كبيرا في ما حدث للبلاد في الثلاثين عاما الماضية، ولكن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون".
وأضاف: "إننا ندعو كل صاحب مظلمة ضد النظام القديم وحلفائه، لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للانصاف"، مشيرا: "القانون هو المشروع البديل والنبيل لمشروع الإنقاذ البائد، كبديل تعزم على تحقيقه ثورة ديسمبر المجيدة، التي لبست السلمية وشاحا ورفعت شعار (حرية.. سلام.. عدالة).
وأضاف: "هذا هو الشعار الذي يمثل مبادئ هذه الثورة، التي لن نحيد عنها. إننا نرفض كافة أشكال الانجرار للعنف والعنف المضاد، فثورتنا مدنية سلمية وهي قادرة على استرداد المنهوب من الحقوق بقوة القانون والمحاسبة العادلة وليس بالأيدي، فسواعدنا سندَّخرها للبناء ولتعمير ما خربته الإنقاذ ومن حالفها".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... بيان بشأن "الاعتداء" على قيادات "المؤتمر الشعبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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