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وتابع "القرارات الأمريكية تدخل في حسابات ومصالح دولية لا علاقة لها بالقانون ولا بالأخلاق ولا بكرامة الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
وأكد الهاروني "نحن مواصلون دعم الشعب الفلسطيني كل حسب طاقته، ولنا ثقة بأن هذه القضية العادلة ستنتصر في النهاية لا محالة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 25 آذار/مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، وقوبل هذا القرار برفض عالمي قاطع، سواء على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بل وحتى الدول الحليفة لواشنطن مثل كندا وبريطانيا، حيث تم تأكيد ثبات المواقف الدولية تجاه وضع مرتفعات الجولان ومواصلة اعتبار هذه المرتفعات أرضا مغتصبة من قبل إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس شورى "النهضة": القرارات الأمريكية حول القدس لا تغير من الواقع شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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