زراعة دمشق تكشف سبب انتشار "الخنفساء السوداء" وتؤكد أنها نافعة

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ونقلت وكاةل "سانا" عن سعدات قولع إن هذه حشرة "الخنفساء السوداء" ظهرت في الأيام الأخيرة في مناطق دمشق وريفها بسبب الأمطار الغزيرة واتساع الغطاء النباتي.
© REUTERS / Leonhard Foeger
وأوضح سعدات أن هذه الحشرة عمرها قصير جداً ويتراوح ما بين 22 و 26 يوماً وتنجذب للإضاءة ليلاً.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي أن قسم رش المبيدات في المديرية يتابع حملات الرش الاحترازي لمكافحة الحشرات ولا سيما بالقرب من الأحياء السكنية مشيراً إلى بدء المديرية حملات الرش منذ صباح أمس وهي مستمرة خلال أيام العطل.
وانتشرت حشرة "الكالوسوما" المسماة شعبياً "الخنفساء السوداء" بشكل كبير بداية الشهر الحالي في ريفي حمص وحماة ومناطق مختلفة من البادية.
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