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القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مقاتلات التحالف العربي قصفت بـ 5 غارات تعزيزات للحوثيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس شمال غربي ذمار".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأكد "مقتل وجرح عدد من الحوثيين جراء الغارات وتدمير آليات وعربات وأطقم قتالية".
وفي محافظة صنعاء وسط اليمن، نفذت مقاتلات التحالف 5 غارات على مديرية الحيمة الخارجية غرب العاصمة، واستهدفت بغارتين مديرية بني مطر غرب صنعاء، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله".
وتأتي الغارات عقب شن طيران التحالف 3 غارات على محافظة المحويت غرب اليمن، وغارتين على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني: قتلى وجرحى من "الحوثيين" بغارات لمقاتلات التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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