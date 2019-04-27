العراق.. الجبهة التركمانية تعتزم عقد مؤتمر استثنائي

كركوك/ الخليج 365

أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، السبت، اعتزام الجبهة عقد مؤتمر استثنائي عام، خلال شهر أو شهرين.

وقال الصالحي في تصريح لوكالة الخليج 365، إن المؤتمر يهدف إلى ضم كادر قوي إلى الجبهة.

وأضاف "نحن بحاجة إلى إعداد المرشحين الشباب لانتخابات مجالس المحافظات".

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وأكد الصالحي أن الجبهة التركمانية العراقية تحتاج إلى تعزيز نفسها لتتبوء المكانة التي تستحقها في السياسة العراقية.

وبيّن أن الأيام المقبلة ستشهد مرحلة أكثر صعوبة وخطورة يحتاج تركمان العراق فيها إلى سياسة قوية وجديدة وفعالة.وتمتلك القوى السياسية التركمانية عشرة مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.





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