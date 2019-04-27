شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر.. أمطار رعدية وغبار على الرياض خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدما بشأن طقس منطقة الرياض، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة. وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل (الدوادمي – عفيف – حريملاء – شقراء المزاحمية – حوطة بني تميم – الخرج – الرياض – الزلفى – المجمعة – شقراء – الأفلاج – السليل). وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة السادسة من صباح غد الأحد.

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