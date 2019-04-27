البرهان يفضح البشير: كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام.. وهذا مكان سجن رموز النظام السابق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.

وأضاف، في تصريحات لقناة «العربية»، أن «احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين».

ونفى البرهان أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.

واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، وأن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.

وأكد أن البشير بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وأن النيابة تتولى أمر التحقيق مع كافة رموز النظام السابق.

وأضاف: «سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث»، وتابع: «صدر قرار بتجميد كافة النقابات مؤخراً، لكنه قال: «نفضل الابتعاد عن المحاصصة تماماً».

وأعلن أنه تم الاتفاق على أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، عدا ذلك يجب إشراك الجميع، وأكد: «لا يوجد إقصاء لأحد، التشاور سيشمل الجميع».

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وتابع أن المجلس العسكري يعمل بشفافية وحريص على التشاور مع القوى كافة لأن المهم الوصول إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وأكد أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب.

وشكر البرهان السعودية والإمارات على مد يد العون إلى السودان، وأكد أن وقفتهما كان لها تأثير كبير في هذه المرحلة، وأن «السعودية والإمارات هما الأقرب وعلاقتنا بهما سوف تسير نحو الأفضل وهذا ليس إطراءً».

وتابع: «نشكر دور مصر الداعم للسودان وتعاون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس العسكري الانتقالي، كما نشكر الاتحاد الأفريقي على تعاونه».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن القوات السودانية ستبقى باليمن حتى تنجز مهامها.

وذكر حميدتي، في تصريحات لقناة "العربية الحدث" السعودية: "المهم ليس سرعة الحلول وإنما إنجازها".

وأكد أن "الدعم العربي للتغيير كان سخيا"، وذلك في تعليق على الأحداث التي وقعت في السودان خلال الفترة الأخيرة.