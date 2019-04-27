شهداء المسيرات وصل إلى 272 فلسطينيًا منهم 54 طفلًا، و6 إناث، ومسن واحد.
تتضمن حالات الجرحى، 551 إصابة خطيرة و7126 متوسطة و9321 طفيفة.
الاعتداءات تنوعت بين 6929 بالرصاص الحي، و890 بالرصاص المطاطي، و2441 اختناق غاز، و2065 شظايا.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إحصائية مفصلة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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