فيديو.. إحصائية مفصلة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية إحصائية مفصلة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة منذ مارس 2018.

شهداء المسيرات وصل إلى 272 فلسطينيًا منهم 54 طفلًا، و6 إناث، ومسن واحد.

الاعتداءات أسفرت عن 16888 إصابة، بينها 3393 طفلًا و1103 سيدات، خلال العام الأول من مسيرات العودة.

تتضمن حالات الجرحى، 551 إصابة خطيرة و7126 متوسطة و9321 طفيفة.

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الاعتداءات تنوعت بين 6929 بالرصاص الحي، و890 بالرصاص المطاطي، و2441 اختناق غاز، و2065 شظايا.

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