سفينة أسلحة إيرانية في ليبيا.. مرتبطة بالحرس الثوري ومتورطة في أعمال مشبوهة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر مكتب النائب العام الليبي، اليوم السبت، أمرًا بحجز سفينة إيرانية في ميناء مصراتة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت مصادر لشبكة "سكاي نيوز": إنّ السفينة تحمل اسم "Shahr E Kord"، وصلت إلى مصراتة أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، ذكر اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات الشرق الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، أنّ السفينة الإيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، و"متورطة بأعمال مشبوهة"، مشيرًا إلى رصد رسو السفينة في ميناء مصراتة، وأنها مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الذخائر والأسلحة والمعدات الحربية.

وبدأ طريق هذه السفينة، بعدما وثقت صورة منقولة عن بيانات موقع "مارين ترافيك"، المعني برصد بيانات الملاحة الجوية العالمية، سفينة إيرانية مملوكة لإحدى الشركات المشمولة بقوائم العقوبات الأميركية، راسية في مرفأ بورغاس البلغاري، ويعود تاريخها إلى 18 أبريل الجاري.

وفي صورة أخرى، بعد أيام، اقتربت السفينة ذاتها من سواحل مصراتة الليبية، وقالت مصادر استخباراتية دولية إنها تنقل شحنات من الأسلحة الإيرانية، التي من المفترض أن يتم تسليمها إلى ميليشيات مصراتة.

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وتجسد السفينة الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، إصرار نظام طهران على التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه ودعم الجماعات الإرهابية، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأميركية من التحرك وشحن نقل البضائع.

وتعود ملكية السفينة، التي اقتربت من مصراتة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية IRSL الحكومية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة، منتصف العام الماضي، بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

وتعرف الشركة على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني.

ويشير موقع "bivol.bg" إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركة IRSL المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأمريكية.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن 29 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، محذرة في بياناتها من استمرار تدفق السلاح وتهريبه إلى داخل الأراضي الليبية.