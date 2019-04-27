دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تقدم بديل مجانًا بعد اعترافها بخطأ كارثي

اعترفت شركة أبل الأمريكية، بوجود خلل في بعض المقابس الخاصة بها، الأمر الذي من الممكن أن يسبب للمستخدمين صدمة كهربائية، مؤكدة أنها سوف تسحب المكابس من أجل التحقيق في الأمر.

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وكشفت "ديلي ميل" البريطانية، أن الشركة كانت على علم قبل الاعتراف بـ 6 حوادث منفصلة وقعت بدول متفرقة من العالم بسبب "محولات التوصيل"، بعد تعرض مالكوها لصدمات كهربائية.

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وأكدت الصحيفة أن هذه المحولات الجاري استدعاؤها تخص أجهزة "آي أو إس" و"ماك"، والتي تم إنتاجها وشجنها في الفترة بين 2003 و 2010، في دول مثل المملكة المتحدة، سنغافورة وهونج كونج.

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وناشدت أبل عملائها الذين لديهم هذه المقابس بالتوقف الفورى عن استخدامها ونقلها لمتاجر أبل واستبدالها على الفور، قائلة: "تعد سلامة العملاء دائما من أولويات أبل، لذلك قررنا طوعا استبدال محولات التوصيل المتأثرة بواحدة جديدة مجانا"، مضيفة "نشجع العملاء المتأثرين على زيارة متاجرنا من أجل الفحص والاستبدال".المزيد:

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