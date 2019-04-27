شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوحة جابت ورا".. ننشر قرار حكومة قطر بالتراجع أمام حظر بيع منتجات الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، فى تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر بمنظمة التجارة العالمية، وفيما يلى ننشر نص قرار وزارة التجارة فى قطر بالتراجع عن هذا القرار.

وجاء فى نص القرار الذى حمل تعميم رقم 2 لسنة 2019، أن وزارة التجارة والصناعة تتراجع عن الإجراءات المؤقتة للتصدى للتحايل على قواعد المنشأ، حيث أكد أنه لم يعد من الضرورى الاستمرار فى تطبيق تلك المتطلبات المؤقتة، ويرجى اعتبار التعميم السابق المشار إليه أعلاه لاغيا".



نص قرار التراجع عن استيراد منتجات دول المقاطعة

يذكر أن الإجراء القطري يأتي فى إطار الاعتراف بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولى، خاصة فى التعامل مع دول الرباعى العربى، وفيما طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

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