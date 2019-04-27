انطلاق معرض للتعريف بالجامعات التركية في أربيل العراقية

أربيل/ الخليج 365

انطلق "المعرض الدولي للتعليم"، السبت، في مدينة أربيل شمالي العراق، للتعريف بالجامعات التركية.

ونُظم المعرض من قبل وقف المعارف التركي، في أحد فنادق المدينة، برعاية القنصل العام التركي في أربيل، هاكان قره تشاي.

وشارك في حفل افتتاح المعرض عضو مجلس إدارة وقف المعارف، نديم قايا، ومدير الوقف في العراق، محمد أمين شيمشك، والبرلماني عن الجبهة التركمانية العراقية أيدن معروف، ومندوبي جامعات تركية.

وفي كلمة بحفل الافتتاح، قال القنصل "قره تشاي"، إن عدد الطلاب الأجانب الدارسين في جامعات تركيا، تجاوز 125 ألف طالب العام المنصرم.

وأوضح أن تركيا تسعى لرفع العدد إلى 250 ألف طالب بحلول عام 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية).

بدوره، لفت مدير وقف المعارف في العراق، محمد أمين شيمشك، إلى أن "الاستثمار في قطاع التعليم، أكثر أهمية من كثير من مجالات الاستثمارات الأخرى".

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وأوضح أن وقف المعارف ينشط في العراق منذ نحو عامين، وأكد أن مدرسة المعارف الدولية بأربيل، تعد من أفضل مدارس المنطقة.

من جهته، قال مصطفى أوزدن، نائب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية بجامعة عمر خالص دمير، في ولاية نيغدة التركية، للأناضول، إن الهدف من مشاركتهم في المعرض، التعريف بالفرص التعليمية للطلاب الأجانب.

وأوضح أن جامعتهم تستضيف طلابا من 26 دولة، لافتا إلى تقديمهم منحا دراسية للطلاب الأجانب وتوفير سكن لهم.

أما مدير مكتب الطلاب الأجانب في جامعة "إسطنبول شهير"، أحمد أيدن، فأشار إلى أنهم يحرصون على تزويد الطلاب بكافة الخبرات الضرورية لمساعدتهم في حياتهم المهنية، فضلا عن توفير البيئة الأكاديمية المناسبة.

وأكد أنهم يطمحون لاستقطاب المزيد من الطلاب الأجانب، من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التعريفية.

ويختتم المعرض الذي تشارك فيه 28 جامعة تركية، أعماله الأحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.