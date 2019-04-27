قوات حفتر: طيران "الوفاق" شن 6 غارات حول مطار طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

قالت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش شرقي ليبيا، إن طيران حكومة "الوفاق" شن السبت ستة غارات في محيط مطار طرابلس الدولي وقاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري قال فيه إن قنابل ثقيلة استخدمت في غارات طيران "الوفاق".

وأشار المسماري إلى أن "الغارات فشلت في إصابة أهدافها".

وأضاف أن طيران حكومة الوفاق (معترف بها دولياً) "استهدف اليوم شقة في منطقة الطويشة المحاذية لمطار طرابلس الدولي مما تسبب في إصابات عديدة في صفوف المدنيين".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة "الوفاق" حول الغارات المنسوبة لطيرانها، وعادة ما تؤكد الحكومة حرصها على حياة المدنيين وتتهم قوات حفتر باستهدافهم.

وأوضح المسماري أن قوات حفتر تحرز تقدماً كبيراً جداً خاصة في المحور الشرقي والوسطي، دون إضافة تفاصيل.

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ولفت إلى أن قواتهم لاتزال لديها وحدات لم تدخل المعركة بعد، مضيفاً "بدأنا في الانتقال من خط مواجهة إلى خط مواجهة جديد".

ونفى المسماري ما تداولته وسائل إعلام محلية حول رسو سفينة فرنسية في أحد المؤاني النفطية شرقي البلاد.

وقال في هذا الصدد إن "السفينة التي رست هي ليبية وتحمل اسم الكرامة وكانت في مهمة عمل لغرفة العمليات التي تؤمن منطقة الهلال النفطي".

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضًا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.