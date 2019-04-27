قائد القيادة المركزية الأمريكية: تخفيض قواتنا في سوريا سيتم بحذر

واشنطن/ الخليج 365

قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، السبت، إن بلاده ستخفض عدد قواتها في سوريا على المدى الطويل، وأن هذه العملية ستتم بحذر".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، في تصريح صحفي، لقد "تم تدمير داعش في سوريا، وإن دولته التي كانت واسعة أصبحت لا شيء الآن".

ولفت أن "إيران تصدر الإرهاب في المنطقة والعالم، وتشكل تهديدا طويل الأمد".

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وتابع قائلا: "إننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة للتأكد من أننا متحدون ضد التهديد الإيراني".

وحول الوجود الأمريكي في العراق، قال الجنرال ماكينزي، إنه "واثق بأن الوجود هناك سيكون طويل الأجل، وهو يهدف لمكافحة الإرهاب، وأن واشنطن تساعد بغداد في بناء قدراتها المؤسساتية".

ولفت ماكينزي أن ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد "القاعدة" و"داعش".

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