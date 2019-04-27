انتخاب "مبروك يسعد" رئيسا لنقابة القضاة في الجزائر

الجزائر/عباس ميموني/الأناضو

انتخبت نقابة القضاة في الجزائر "مبروك يسعد" رئيسا جديدا لها، خلفا لـ"جمال عيدوني" المعروف بولائه لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية الانتخابية العامة للنقابة، السبت، في المدرسة العليا للقضاء بمدينة القليعة بولاية تيبازة، غرب العاصمة الجزائر.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن "يسعد" نال 35 من إجمالى 78 صوتا، هم مندوبو المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمؤسسات القضائية المركزية، فيما توزعت بقية الأصوات على 3 مرشحين آخرين.

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يشار أن يسعد كان مرشحا عن مجلس قضاء محافظة بجاية (شرق)، ويعتبر من أوائل القضاة المشاركين في الحراك الشعبي ضد بوتفليقة ورموز نظامه.

وسبق أن تولى رئاسة النقابة، منذ تأسيسها عام 1990، كل من "محمد روابحي"، و"محمد بريم"، و"الطيب لوح" (وزير العدل السابق)، و"محمد رأس العين"، وصولا إلى "عيدوني" (ثلاثة عهدات متتالية).

كما يذكر أن نقابة معارضة غير معتمدة ظهرت إثر بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي، باسم "نادي القضاة"، والتحق بها نحو 1000 قاض، من أصل نحو 6000 في عموم البلاد.

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