تعيين أمين عام جديد للرئاسة خلفا لمقرب من بوتفليقة

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، السبت، الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، وعين مكانه نور الدين عيادي.

جاء ذلك في بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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وحسب البيان: "عين عبد القادر بن صالح رئيس الدولة السبت نور الدين عيادي في وظيفة أمين عام رئاسة الجمهورية خلفا لحبة العقبي" دون تقديم أسباب لذلك.

والعقبي هو أحد الشخصيات المقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة، ولا تزال متواصلة وتطالب برحيل كل رموز نظامه.

ونور الدين عيادي، هو الأمين العام للخارجية الجزائرية، ومن الدبلوماسيين البارزين في البلاد، وسبق أن قاد لجنة تطبيق اتفاق السلام بمالي الذي وقع بوساطة جزائرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.