مئات السودانيين يهتفون ضد "السيسي" بالخرطوم

الخرطوم / الخليج 365

شارك مئات السودانيين، السبت، في مسيرة انطلقت صوب سفارة القاهرة بالخرطوم، تنديدا بما وصفوه "تدخل" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشأن السوداني.

وقال شهود عيان لمراسل "الخليج 365" إن المشاركين في المسيرة التي انطلقت من مدينة أم درمان غربي الخرطوم، رددوا هتافات بينها "السيسي ده (هذا) السودان، إنت حدودك بس (فقط) أسوان"، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

وأضافوا أن المئات ساروا في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسة وسط الخرطوم، في طريقهم للسفارة، وهم يهتفون ضد الرئيس المصري، قبل إكمال مسيرتهم إلى مقر الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني.

ونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للمتظاهرين وسط الخرطوم، وهم يهتفون ضد السيسي.

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وتعد هذه المسيرة الثانية خلال أيام قليلة، حيث شهد محيط السفارة المصرية بالخرطوم، الخميس، تظاهرة مماثلة، ضد ما اعتبره سودانيون "تدخل" الرئيس المصري في شؤون بلادهم.

وفي قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، الثلاثاء، اتفق المشاركون على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا.

وأعلنت مصر، أكثر من مرة، دعم خيار الشعب السوداني، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.