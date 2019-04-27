اليمن.. #الجيش يبطل مفعول 7 آلاف لغم زرعتها #الميليشيات في #حجة

الخليج - د ب أ

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، إبطال مفعول نحو سبعة آلاف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في بيان صادر عنها اليوم، إن «الفرق الهندسية التابعة لهم بالتعاون مع خبراء ألغام في تحالف دعم الشرعية في اليمن، أتلفوا نحو سبعة آلاف لغم متنوعة المهام والأحجام والصناعات، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس».

وأضاف البيان أن اجمالي ما تم تفكيكه من قبل الفرق الهندسية «بلغ 32 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحيران وعبس، مؤكدا استمرارها في تطهير حقول الألغام الحوثية لتأمين حياة المواطنين العائدين لقراهم ومدنهم».

وأكد البيان، أن المنطقة الخامسة مستمرة في إزالة الألغام «التي زرعتها الميليشيا في مساكن ومزارع المواطنين في مديريات حيران وعبس ومثلث عاهم، مؤكدًا أن زراعة الألغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين».

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وكانت القوات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن نفذت أمس الجمعة، عملية تطهير واسعه للألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مرسى حبل التابع لمديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.

وعثرت القوات البحرية خلال العملية على عشرات الألغام البحرية بالمنطقة التي تم تحريرها مؤخرًا، من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن عملية تطهير مرسى حبل من الألغام جاءت عقب عملية عسكرية واسعه بإسناد بري من قوات اللواء السابع حماية رئاسية لطرد الميليشيات الحوثية من المنطقة.

وكانت ميليشيا الحوثي اتخذت من مرسى حبل منفذًا للتهريب ومنطلقًا لزراعة الألغام البحرية بالمياه الإقليمية والدولية.