توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار_رعدية وزخات برد على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة، غدًا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة والطائف تتأثر غدًا الأحد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية .

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وشمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

وعن حالة الخليج العربية، فأكدت الهيئة، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.