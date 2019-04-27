شكرا لقرائتكم خبر عن لخطورة لمسه.. «التجارة» تستدعي أحد منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء قابس شاحن أبل، المخصص لمحولات الطاقة. Advertisements وأرجعت الوزارة الاستدعاء لخلل يؤدي لاحتمالية تعرُّض القابس للكسر؛ ما يؤدي إلى خطر الصدمة الكهربائية حال لمسه. ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لاستبدال القابس مجاناً.

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