اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن ينعقد في لندن

اسماء السيد - ابوظبي: شارك وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن الذي عقد في لندن، حسبما أعلنت السبت وكالة الانباء الاماراتية.

كما شارك في الاجتماع جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية في السعودية وديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وفي ختام الاجتماع، صدر بيان مشترك أكدت فيه دول الرباعية "التزامها بحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وتأييدها للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية" في السويد نهاية العام الماضي.

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وأكد الوزراء على أن "إطلاق الميليشيا الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي تصنعها إيران وتسهل استخدامها على البلدان المجاورة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد النزاع".

وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمنية في 2014، وشهدت تصعيدا في 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للسلطات المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين.

وقتل في النزاع منذ ذلك الحين نحو عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين. كما أسفرت الحرب عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.