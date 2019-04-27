دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب ليبي يرتدي سترة صفراء، يرسم على صورة لخليفة حفتر أثناء مظاهرة ضد الأخير، العاصمة طرابلس في 26 أبريل/نيسان 2019.

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حشود ضخمة من السودانيين يطالبون بحكم مدني أمام مقر وزارة الدفاع بالخرطوم France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO آلاف الليبيين يتظاهرون للتنديد بهجمات حفتر ويتهمون فرنسا بدعمه France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة Advertisements بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

تظاهر آلاف الليبيين الذين ارتدى بعضهم سترات صفراء، مجددا في الميدان الرئيسي بطرابلس الجمعة، للتنديد بالهجوم العسكري الذي يشنه المشير خليفة حفتر وفرنسا التي يتهمونها بدعمه. حفتر كان قد شن في الرابع من أبريل/نيسان هجوما على طرابلس، تحول مؤخرا إلى اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة الليبية مما أسفر عن مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.

نزل آلاف الليبيين إلى ساحة الشهداء في طرابلس للتعبير عن غضبهم وللتنديد بالهجمات العسكرية التي شنها المشير خليفة حفتر. وارتدى بعضهم سترات صفراء في إشارة تضامن للشعب الفرنسي من ناحية وللاعتراض على الدعم الفرنسي لقوات حفتر من جهة أخرى.

وكانت تجمعات مماثلة قد خرجت يومي الثلاثاء والجمعة المنصرمين في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية وارتدى المشاركون فيها السترات الصفراء التي تشكل رمزا لحركة الاحتجاج التي تشهدها فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقد عبر مؤيدو القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا عن معارضتهم لحفتر الذي أطلق في الرابع من نيسان/أبريل هجوما على طرابلس، حاملين أعلام ليبيا بألوانها الحمراء والسوداء والخضراء وهاتفين "ليبيا! ليبيا!".

278 قتيلا و1332 مصابا في أقل من شهر

ويشهد جنوب العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة منذ ذلك التاريخ بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر. وأدت المعارك إلى مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38900 آخرين، حسب الأمم المتحدة.

ويتهم مؤيدو حكومة الوفاق الوطني، حفتر بأنه يريد إقامة "ديكتاتورية عسكرية".

الشعب الليبي يتهم السيسي وماكرون والملك سلمان بدعم حفتر

وحمل المتظاهرون صورا للمشير حفتر كتب عليها "مطلوب"، وأخرى مشطوبة بعلامة حمراء لكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اللذين يدعمانه.

كما داسوا وأحرقوا صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك علما فرنسيا ورقيا، بحسب مشاهدات صحافيين في وكالة الأنباء الفرنسية. وكتب على عدد من اللوحات بالفرنسية "فاجأنا موقف فرنسا من هجوم طرابلس". ويتهم المتظاهرون فرنسا بدعم هجوم حفتر، وهو ما تنفيه باريس.

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وقال متظاهر يدعى جمال لوكالة الأنباء الفرنسية "أريد أن أقول لماكرون ألا يمس ليبيا. وأطلب من أصدقائنا في فرنسا، عشاق الحرية، مساعدتنا. ماكرون يدعم الميليشيات، يدعم حفتر، وأطفالنا يموتون كل يوم".

وقال أبو عمر "نحن أبناء طرابلس. وهنا أبناء ليبيا الذين أتوا لكي يبعثوا رسالة، ليقولوا لا للنظام العسكري، لا لهجوم حفتر. لقد قمنا بثورة (في عام 2011) لتكون لدينا حكومة مدنية".

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.

فرانس24/ أ ف ب