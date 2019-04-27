دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تقدم التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في هاتف P Smart Z ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق هاتف P Smart Z بكاميرة منبثقة لاحقاً هذا العام، ليكون أول إصدار من الشركة ينطلق بهذا التصميم.

تسعى شركة هواوي لتبني التصاميم المختلفة للكاميرة الأمامية في الكثير من الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، حيث قدمت تصميم ثقب الشاشة للمرة الأولى في هاتف Nova 4، كما كشفت أيضاً عن إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mate X، ومن جديد أكدت أحدث التسريبات على خطط الشركة لتبني تصميم الكاميرة المنبثقة في إصدارها القادم P Smart Z.

ولقد أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن هواوي في طريقها للإعلان الرسمي قريباً عن هاتف P Smart Z، على أن يأتي هذا الإصدار في فئة الهواتف المتوسطة مع رقاقة معالج Kirin 710 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يضم شاشة بحجم 6.59 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس.

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كما تشير التسريبات إلى أن هاتف P Smart Z سينطلق بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل ومستشعر أخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة المنبثقة للهاتف بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، على أن يأتي للأسواق بسعر 210 تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تقدم التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في هاتف P Smart Z ظهر على التقنية بلا حدود.