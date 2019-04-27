دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سناب شات يتيح قريباً إستبدال شخصيات الألعاب برمز Bitmoji الخاص بك ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Snap قريباً لجلب ميزة جديدة لمستخدمي سناب شات، حيث تتيح للمستخدمين إستبدال شخصيات الألعاب برمز Bitmoji الخاص بالمستخدم، على أن تتوافق هذه الميزة في الكثير من الألعاب.

تتيح شركة سناب قريباً إدراج رمز Bitmoji الخاص بك أو الصورة المصغرة في تطبيق سناب شات في الكثير من الألعاب، حيث أطلقت الشركة يوم الخميس الماضي واجهة برمجية لدمج Bitmoji في الألعاب، حيث تدعم الواجهة البرمجية المطوريين في إدراج رموز Bitmoji في الألعاب كبديل لشخصيات الألعاب الرئيسية.

ومن المقرر أن تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مسح Snapcode على الشاشة لفتح الرمز الخاص بهم في الألعاب التي ستدعم الميزة الجديدة، حيث من المقرر أن يظهر برنامج Bitmoji الخاص بالمستخدم في اللعبة عند مسح رمز Snapcode، ليتيح للمستخدمين الدخول عبر الأجهزة المختلفة بسلاسة.

Advertisements

من جانب أخر لم يتم الكشف عن الألعاب التي ستدعم برمجيات Bitmoji الجديدة لسناب شات، لكن في الوقت الحالي يدعم التطبيق بالفعل كلاً من ألعاب Unity، و Unreal إلى جانب ألعاب PlayCanvas.

يذكر أن المميزات والتحديثات المتتالية لتطبيق سناب شات تهدف بها الشركة جذب قطاع أكبر من المستخدمين للتطبيق من جديد، حيث تعد الألعاب واحدة من المميزات التي تساهم بالفعل في عودة المستخدمين للتطبيق من جديد، إلى جانب بعض الأدوات والتحسينات المقدمة في كل تحديث.

المصدر

هذا الموضوع سناب شات يتيح قريباً إستبدال شخصيات الألعاب برمز Bitmoji الخاص بك ظهر على التقنية بلا حدود.