هذا الموضوع أول تسريبات لمواصفات هاتف Redmi المميز المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.
انطلقت على شبكة الإنترنت أول التسريبات التي تكشف عن مواصفات هاتف Redmi المنتظر إطلاقه لاحقاً، والذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.
أشارت الكثير من التسريبات السابقة إلى إصدار مرتقب من علامة Redmi التجارية يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855، ومن جديد رصد الهاتف في أحدث التسريبات.
ولقد كشفت التسريبات الجديدة التي نشرت في Weibo عن بعض مواصفات الهاتف الذي يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم 6.39 إنش، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.
ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بمواصفات تحاكي هاتف Redmi Note 7 وRedmi Note 7 Pro، بينما يأتي المستشعر الثاني في الإصدار الجديد بدقة 8 ميجابيكسل، حيث تشير التوقعات إلى عدسات telephoto في المستشعر الثاني، بينما يأتي المستشعر الثالث في الهاتف بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن Redmi تعقد مؤتمرها خلال الشهر المقبل لإطلاق إصدار جديد للعلامة التجارية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة القادمة.
المصدر
هذا الموضوع أول تسريبات لمواصفات هاتف Redmi المميز المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تسريبات لمواصفات هاتف Redmi المميز المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.