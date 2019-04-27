دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الكشف عن سعر Galaxy View 2 وموعد الإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل حول جهاز سامسونج المرتقب Galaxy View 2، حيث كشفت تسريبات جديدة اليوم عن سعر هذا الإصدار وموعد إطلاقه رسمياً إلى الأسواق.

جاءت التسريبات السابقة حول جهاز Galaxy View 2 عبر AT&T ببعض مواصفات الجهاز اللوحي، ومن جديد كشف اليوم عن سعر وموعد إطلاق الجهاز اللوحي عبر واحدة من شركات المحمول في الولايات المتحدة.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن يتوفر Galaxy View 2 للبيع في 26 من أبريل في منافذ البيع وعلى شبكة الإنترنت، على أن يأتي هذا الإصدار بسعر 740 دولار.

جهاز Galaxy View 2 يضم شاشة بحجم 17.3 إنش كما يتميز بجودة عرض 1080 بيكسل، ويدعم الجهاز رقاقة معالج Exynos 7884 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ويأتي بقدرة بطارية تصل إلى 12000 mAh.

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كما ينطلق الجهاز بسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الإتصال بشبكات 4G LTE، ويدعم تقنية Dolby Atmos في الصوتيات، مع DirecTV Now و AT&T NumberSync.

وينطلق جهاز Galaxy View 2 اللوحي بنظام تشغيل Android Oreo، مع كاميرة أمامية 5 ميجا بيكسل، لذا نترقب كشف النقاب عن هذا الإصدار قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

المصدر

هذا الموضوع الكشف عن سعر Galaxy View 2 وموعد الإعلان الرسمي عن الجهاز اللوحي ظهر على التقنية بلا حدود.