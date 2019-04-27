شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نور الدين عيادى أمينا عاما للرئاسة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم /السبت/ قرارا بتعيين نور الدين عيادي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "عين السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، اليوم، نور الدين عيادي في وظيفة أمين عام رئاسة الجمهورية، خلفا للسيد حبة العقبي".
يذكر أن نور الدين عيادي - من مواليد 23 يونيو 1956 - بولاية سطيف، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1983، وشغل منصب سفير الجزائر بالأرجنتين سنة 2005، ومالي 2010، وهولندا منذ 2015.
وقد شغل نور الدين عيادي، منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية منذ 2017، كما تولى منصب مدير الشؤون السياسية ومدير قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
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