شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش العراقى يقصف أوكارا لداعش شمال شرق بعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الطيران العراقي اليوم /السبت/ هجوما على أوكار لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي. وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - نقلا عن مصدر أمني عراقي - أن الطيران العراقي، بناء على معلومات استخبارية، قصف أوكارا لداعش في بساتين حوض الزور شمال شرق بعقوبة؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من إرهابيي داعش.

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