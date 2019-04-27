من مجندات ذوات أصول مصرية... أدرعي يتعرف على "الملوخية"

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، جاء فيها أنه تعرف على الملوخية المصرية من مجندات إسرائيليات من أصول مصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته:

تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، حيث يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا. بصحة وهنا أيها الأصدقاء.