المقترحات الـ 10... خطة الصدر لإنقاذ العراق ومواجهة "الاتحاد الثنائي"

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بغداد — سبوتنيك. وقال الصدر، في بيان، اليوم السبت 27 أبريل / نيسان: "جل ما يهمني هو سلامة العراق وأمنه ورفاهية شعبه وسلامته، ولذلك فإني قلق من مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
وتابع: "قلقي يتزايد يوما بعد يوم وانا أرى التدخلات في الشأن العراقي من كلا الطرفين تتعمق، وهناك من يعين على ذلك ويستعين، وفي نفس الوقت الذي أريد فيه مصلحة بلدي وشعبي بأن يبقى مستقلا بعيدا عن تدخلات الجميع، إلا إنني أريد أن أحافظ على علاقة طيبة مع الجارة إيران بحيث لا تكون أرضي العراق منطلقا للاعتداء عليها، ولا أن تكون سياستها سببا في الإضرار بالعراق وشبعه".
وقدم الصدر 10 مقترحات، قال إنها تمثل حلولا للخروج من عنق هذه المشكلة، بحسب وصفه، هي إرسال وفد رسمي وشعبي إلى منظمة التعاون الإسلامي وإلى الأمم المتحدة للاستماع لآرائهم وما تقدمه من حلول، وإرسال وفد إلى السعودية، التي تريد تقاربا مع الدولة العراقية وشعبها في الوقت الراهن للوقوف على حل بينها وبين جارتنا العزيزة إيران، وثالثا إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على (الاتحاد الثنائي) لإخراج العراق من هذه المعمعة.
وتابع: "العراق بحاجة إلى الدعم فهو المتضرر الأكبر من الإرهاب والمدافع الأعظم عن العالم أجمع في مواجهة أعتى الإرهابيين وأقذرهم".
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والشيء السادس هو إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها فورا والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول اجمع وحمايتها من الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وغيره".
كما أوصى الصدر، في الاقتراح السابع، بانسحاب الفصائل العراقية المنتمية للحشد الشعبي وغيرهم من سوريا وعودتهم إلى العراق فورا وبلا تأخير، معتبرا أن تواجدها هناك يعني زج العراق بالصراع، فيما حذر في مقترحه الثامن من أنه في حال استمر (الاتحاد الثنائي) بالإضرار بالعراق وشعبه وأمنه، فعلى الحكومة التعامل بالمثل قدر الإمكان وأن تدافع عن نفسها ضد الاحتلال الأمريكي الصهيوني في الأراضي العراقية وغيرها حفاظا على هيبة العراق وشعبه.
وقال الصدر في مقترحه التاسع إنه يجب توقيع اتفاقية ثنائية بين العراق وإيران تؤكد على احترام السيادة لكلا الطرفين أو اتفاقية ثلاثية مع السعودية لإضفاء أجواء السلام ولو جزئيا، وعاشرا إرسال وفد إلى المرجعيات المهمة في العراق وخارجه وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.
كانت هذه تفاصيل خبر المقترحات الـ 10... خطة الصدر لإنقاذ العراق ومواجهة "الاتحاد الثنائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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