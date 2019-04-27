مقتل 5 مدنيين بغارة لطيران التحالف بمحافظة الضالع جنوب غربي اليمن

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القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بغارة سيارة تقل أسرتين في منطقة العود بمديرية قعطبة شمال الضالع"، لافتا إلى أن الغارة "أسفرت عن مقتل 5 مدنيين هم علي عبده المعرشي وزوجته وابنته، ومحمود عبده الماطري وزوجته، واحتراق السيارة التي كانوا على متنها".

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.