سفارة تركيا بالأردن تحتفل بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"

عمان /ليث الجنيدي /الخليج 365

نظمت سفارة تركيا في الأردن، السبت، مهرجانا للاحتفال بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، الذي يوافق 23 أبريل/نيسان من كل عام.

وأقامت السفارة المهرجان بالتعاون مع معهد "يونس إمره" الثقافي التركي، وجمعية الصداقة الأردنية التركية، بمقرها في عمّان.

وقبيل انطلاق المهرجان، استقبل السفير التركي مراد قره غوز، مجموعة أطفال أتراك وأردنيين في مكتبه، حيث ترك منصبه للطفلة الأردنية من أم تركية إسراء عدنان، كتقليد سنوي.

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وفي كلمة له، قال قره غوز: "نحتفل بمرور 99 عاما على ذكرى السيادة الوطنية، وعيد الطفولة، الذي أهداه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لأطفال العالم".

من جهته، اعتبر مدير معهد يونس إمره، جنكيز إر أوغلو، في حديثه للأناضول أن "الهدف الأساسي من هذه الاحتفالات، هو إحياء عيد الطفل، لأن تركيا هي من تحتفل به على وجه الخصوص في العالم".

وتخلل المهرجان الذي حضره عشرات الأطفال وأسرهم، مجموعة من الفعاليات، قدمها الأطفال، عبر إلقاء كلمات خطابية، وشعر وأغاني ورقصات متنوعة، إضافة إلى فقرة لألعاب الخفة.

وتحتفل تركيا، في 23 أبريل/ نيسان من كل عام، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة، احتفالا بالعيد، وتعم الفرحة على وجوه كل من الكبار والصغار.

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