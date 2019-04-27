السودان.. حزب الترابي يعلن إصابة 30 من كوادره إثر هجوم لمحتجين

الخرطوم / الخليج 365
هاجم محتجون سودانيون، السبت، اجتماعا عاديا لهيئة شورى حزب "المؤتمر الشعبي" بالعاصمة الخرطوم؛ حيث أصابوا 3 شخصا على الأقل من الحزب.
وقال القيادي في الحزب أبو بكر عبد الرازق، للأناضول، إن عشرات المحتجين هاجموا اجتماع الحزب بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا على الأقل، بجروح متفاوتة، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
و"المؤتمر الشعبي" (أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي) هو أكبر الأحزاب التي كانت تشارك في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ويعتبره كثير من السودانيين امتداد للنظام السابق، ويرفضون مشاركته في المرحلة الانتقالية.
وأضاف عبد الرزاق أن قوات الشرطة حاولت التدخل، لكن المحتجين هاجمتها فاضطرت للانسحاب؛ ما دعا إلى تدخل قوات الدعم السريع (تابعة للجيش).
وأوضح أن قوات الدعم السريع ألغت اجتماع الحزب، حتى يتوقف المحتجون.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكّل مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
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