مسيحيو فلسطين يحتفلون بسبت النور بمسيرات في الضفة الغربية

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365
احتفل المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي في فلسطين، السبت، بـ"سبت النور" إيذانًا بالاحتفال بـ"عيد الفصح" الأحد.
وبهذه المناسبة، انطلقت مسيرات في كل من رام الله وبيت لحم (مهد المسيح)، جنوب الضفة، بمشاركة فرق كشفية.
وتبلغ ذروة الاحتفالات الأحد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم؛ حيث يشارك رجال دين في إضاءة الشموع وإقامة الصلوات الخاصة داخل الكنيسة.
و"سبت النور" أو "السبت المقدس" هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، وهو نفسه عيد القيامة، ويرمز وفق معتقدات المسيحيين إلى عودة المسيح عليه السلام أو قيامته بعد صلبه.
كانت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في فلسطين احتفلت بعيد الفصح، فيما احتفلت به نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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