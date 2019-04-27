تونس.. مقتل 12 شخصًا وإصابة 20 آخرين إثر تصادم بين شاحنتين وسط البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مسؤول في قطاع الصحة التونسية، مقتل 12 شخصًا على الأقل من عمال المزارع وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم بين شاحنتين، وقع وسط تونس اليوم السبت.

وأضاف مسؤول الصحة بولاية سيدي بوزيد، زاهر الأحمدي أن الحادث وقع بمنطقة السبالة، وسط تونس، طبقًا لما ذكرته «إذاعة موزاييك» التونسية اليوم.

وأشار إلى أنّه تم نقل الجثث الاثنتي عشرة إلى المستشفيات كما تم إرسال 5 سيارات إسعاف بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لنقل المصابين .

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن إطار شاحنة كانت تقل فلاحين انفجر؛ ما تسبب في أن يفقد سائقها السيطرة واصطدم بشاحنة تحمل بضائع.

وتتراوح أعمار القتلى بين 18 و30 عامًا وبينهم سائقا الشاحنتين، بحسب «فرانس برس» في المنطقة، فيما نقل الجرحى إلى مستشفيات في سيدي بوزيد وصفاقس شرقي البلاد.

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وعبر عدد كبير من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاجهم على الظروف، التي تخضع لها العاملات في المجال الزراعي أثناء نقلهن إلى مواقع عملهن، إذ إنه يتم تكديسهن في شاحنات صغيرة، حسب ما كتبت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم نساء في تونس بالكثير من الأعمال اليدوية في الحقول الزراعية؛ لأن الأجور متدنية.

وكان تقرير رسمي تونسي، أرجع حوادث المرور في البلاد إلى ثلاثة أسباب رئيسة، وهي الإفراط في السرعة، وعدم الانتباه أثناء شق الطريق، بالإضافة إلى السهو أثناء القيادة.

ويمثل إقليم تونس الكبرى أكثر منطقة تشهد حوادث طرقات بنسبة 38 % في عدد الحوادث و25 % من القتلى جراء هذه الحوادث، وذلك خاصة في أوقات الذروة .

وأوصى التقرير بتعزيز عمل المراقبة الآلية في الطرقات وعلى تشجيع البحث العلمي في هذا الاختصاص في إطار الاستراتيجية العامة للوقاية من حوادث الطرقات 2018-2025