- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
رغم إعلان إتاحة منصة «أبشر» إمكانية الاطلاع على صور المخالفات المرورية وتقديم اعتراض إلكتروني في حالة عدم صحة المخالفة، إلا أن «المرور السعودي» عبر «تويتر» اليوم (السبت)، كشف أن الخدمة حالية تعمل في منطقتين فقط من مناطق المملكة.
وردا على تساؤل أحد المغردين من أن موقع «أبشر» لا يسمح بالاعتراض على مخالفة مرورية تم رصدها عليه، أجاب «المرور السعودي» بقوله: «الخدمة حالياً تعمل بمنطقتي القصيم والمدينة المنورة، وستعمم قريباً على كافة المناطق».
يذكر أن الخدمة تمكن من تسجيل اعتراض على المخالفات المسجلة على الهوية خلال 30 يوما من تاريخ المخالفة من خلال اختيار سبب الاعتراض من منصة «أبشر»، وتشمل المخالفات المسددة وغير المسددة، وفي حال لم تتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل من تسجيله يمكن مراجعة هيئة الفصل، أما إذا كان سبب الاعتراض غير متوفر بالقائمة فيمكن كتابته في خانة مخصصة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر #المرور: هذه المناطق التي يمكن الاعتراض على المخالفات فيها عبر #أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.