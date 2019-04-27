تعليم_الرياض: إعلان حركة نقل #قادة_المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.
وباركت الإدارة لمن تحققت له رغبة النقل، وأشارت إلى أن الاستعلام سيكون عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط:
edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d
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