تعليم_الرياض: إعلان حركة نقل #قادة_المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، عن حركة نقل قادة وقائدات المدارس للعام الدراسي 1439/ 1440هـ.

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وباركت الإدارة لمن تحققت له رغبة النقل، وأشارت إلى أن الاستعلام سيكون عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط:

edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/d