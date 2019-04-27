شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع بداية شهر رمضان ونهايته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تكون بداية شهر رمضان المبارك في السادس من مايو المقبل 2019.
وأوضح الحصيني في تغريدة له على حسابه بت “تويتر”، اليوم السبت، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكتمل شهر شعبان-1440هـ- بـ30 يوما، وسيبدأ شهر رمضان يوم 6 مايو لسنة 2019، كما أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً، والمحكمة العليا هي من تؤكد أو تنفي ذلك.
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