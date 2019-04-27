شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة نادرة.. «طفل» يخاطر بنفسه لإنقاذ «جِراء» من مجرى السيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شجاعة نادرة لأحد الأطفال وهو يحاول إنقاذ “جِراء” -كلاب صغيرة- من مجرى السيل، في إحدى المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول الأيام الماضية.
ويظهر الطفل في مقطع الفيديو، وهو يخوض في المياه المندفعة، وينقذ الجراء الصغيرة، التي يسمع صوت نباحها الضعيف وكأنها تستغيث، بينما الطفل يحملها واحداً تلو الآخر.
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