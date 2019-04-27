شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تسليم 100 وحدة سكنية لمستفيدي «سكني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا، مشروع “نساج تاون” السكني التابع لوزارة الإسكان, ويشهد سموه تسليم 100 وحدة سكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وسيقف سموه على المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان على أرضها في مدينة الدمام، والجداول الزمنية لتسليم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن حرص سموه على تذليل المعوقات كافة التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة.

يذكر أن وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017م برنامج “سكني” الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية وتمويلية المواطنين المستحقين للدعم السكني، من بينها مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تشرف عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تتواصل عمليات البناء في 46 مشروعاً منها حتى الآن.