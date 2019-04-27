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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إصابة حارس في اندلاع حريق بـ «غرف صاج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن الدفاع المدني في العاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في أرض مسورة بحي الحسينية يحتوي على مجموعة من الغرف المبنية بالصاج والمخزن بها أثاث مستخدم وأخشاب.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر، تويتر، أنه نتج عن الحريق إصابة حارس الموقع بحروق سطحية وحالته مستقرة ولله الحمد.
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