انت الان تتابع وزير خارجية البحرين يُعلق على مشاجرة مصري مع تجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية البحريني

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، إن من يسب الشيعة في البحرين فإن يسب السنة في البلاد مؤكدا على أنه "دخيل" وليس من أبناء البحرين، بحسب "سي إن إن عربية". جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، و هو دخيل ليس منا .. اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين". وذلك بعدما شهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من التجار ومستشار قانوني "مصري" بعد مشادات كلامية بين الطرفين.

من جهتها، قالت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، في تغريدة على صفحتها بتويتر: "بلسان واضح نرفض وبشدة سب الناس وشتمهم واقحام الدين والمذهب في خلافاتنا أيا كانت طبيعتها ومن غير شيعي بشيعته كمن عير سني بسنيته وإن كان من حسنه، في ما حدث في الغرفة فهي وقوف الشعب البحريني بكل فئاته صفا واحدا ضد ما حدث وتبرأ

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