صفع أحدهم.. أزمة طائفية بالبحرين بسبب مستشار مصري

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محامية بحرينية: مركز شرطة المعارض أوقف المستشار القانوني المصري لعرضه على النيابة العامة اليوم بموجب بلاغ قدم من جهتنا إلى الشرطة لاتهامه بإزدراء الطائفة الشيعية

شهد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من التجار ومستشار قانوني "مصري" بعد مشادات كلامية بين الطرفين. وفي تفاصيل الحادثة، وجه أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، عبارات سب وقذف في حق أحد الأعضاء زاعماً حصوله على تمويل من جهات أجنبية، بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب، وفق وسائل إعلام بحرينية. من جهته، وجه وكيل النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وأصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة، بحسب "العربية".

وتعيش مملكة البحرين منذ أول أمس الخميس، على واقع أزمة طائفية سببها مواطن مصري يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس. المواطن المصري بحسب وسائل إعلام بحرينية يدعى "ي.أ"، يعمل مستشارا قانونيا بغرفة التجارة والصناعة، وخلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب

وتعيش مملكة البحرين منذ أول أمس الخميس، على واقع أزمة طائفية سببها مواطن مصري يعمل مستشارا قانونيا لدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس. المواطن المصري بحسب وسائل إعلام بحرينية يدعى "ي.أ"، يعمل مستشارا قانونيا بغرفة التجارة والصناعة، وخلال حضوره اجتماعا للجمعية العمومية، تبادل السباب مع عدد من الأعضاء واتهم أحدهم بالعمالة والحصول على تمويل من إيران لكونه من الطائفة الشيعية لتنتهى المعركة الكلامية إلى اشتباك بالأيدى نال بسببها المصري "علقة ساخنة" من مناصرين لعضو الغرفة. وبطبيعة الحال في ظل تركيبة المجتمع البحريني، ومحاولة طهران استغلال مثل هذه الوقائع بدأت قنوات ناطقة باسم الشيعة توجيه اتهامات لسلطات المنامة بتوفير غطاء سياسي وأمني للوافد المصري الأمر الذي شجعه على إهانة أبناء الدولة. هذه الاتهامات دفعت وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتدخل شخصيا، وسارع بكتابة تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قال فيها: "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين". Advertisements فيما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية عن استنكار الوزارة لـ"التصرفات والألفاظ المشينة التي صدرت خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الخميس". وبحسب صحيفة الأيام البحرينية "أكد المصدر بأنه قد وجب التنبيه بأن ما ورد من عبارات غير لائقة، وما صدر من تصرفات مشينة من أحد الحاضرين، لا علاقة له بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ حيث بدرت تلك التصرفات من المستشار القانوني الشخصي لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي لا علاقة له بالوزارة إطلاقًا". ووقع 4 نواب بحرينيين على بلاغ قدموه للنائب العام؛ يطالبون من خلاله بحبس المستشار القانونى الذي يحمل الجنسية المصرية، وفقًا لصحيفة "البلاد" البحرينية. وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد. كما استجوبت النيابة العامة المتهم والمجني عليه وشهود العيان، وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية. تحرك البحرين تحرك البحرين أعلنت الشرطة البحرينية، أمس الجمعة، اتخاذ الاجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية داخل غرفة التجارة والصناعة تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، وإحالة المواطن المصري المتورط في الواقعة إلى النيابة العامة. وقالت المحامية البحرينية، فاطمة الحواج، أن مركز شرطة المعارض أوقف المستشار القانوني المصري، لعرضه على النيابة العامة اليوم بموجب بلاغ قدم من جهتنا إلى الشرطة، مؤكدة أن البلاغ يتهم المصري المتورط في مشاجرة غرفة الصناعة والتجارة، يشمل الازدراء بالطائفة الشيعية والاعتداء بالضرب على كل من مهدي السهلاوي، ومحمود المخرق، ونادر علاوي وجميعهم أعضاء بالغرفة وظهروا بمقطع فيديو الواقعة.

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