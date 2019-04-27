عشرات النواب يتحركون ضد تدخل واشنطن في الشؤون العراقية

جاء ذلك على خلفية ما نشرته صفحة السفارة الأمريكية لدى بغداد على "فيسبوك"، الخميس الماضي، من أنّ ثروة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، "تقدر بـ 200 مليار دولار"، وأن "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني".
وترتبط طهران بعلاقات وثيقة للغاية مع القوى السياسية الشيعية في بغداد، والتي تترأس الحكومة، منذ إجراء أول انتخابات برلمانية، في أعقاب الإطاحة بالرئيس صدام حسين (1979: 2003.(
وأضاف أنَّ هذا التدخل غير مبرر، وخارج السياقات الدبلوماسية، إضافة إلى الحادثة الأليمة في منطقة الرياض بكركوك "شمال".
ودعا "تحالف الفتح"، بقيادة زعيم "منظمة بدر" هادي العامري، في وقت سابق، الحكومة إلى استدعاء القائم بأعمال السفير الأمريكي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
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