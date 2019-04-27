دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هيئة البورصة الأمريكية وإيلون ماسك يتوصلان لتسوية بشأن تغريدات الأخير حول تسلا

لعل تغريدات المدير التنفيذي إيلون ماسك حول شركته تسلا قد سببت له العديد من المشاكل على مدار الفترة الماضية، وبنفس الوقت أثار حفيظة المستثمرين الذي وصل بهم الحال لتقديم دعوى ضده بسبب تصريحاته المتتالية عن الشركة وخططتها المالية وتوقعات دفعات تسليم السيارات وغيرها؛ والذي رأت فيه هيئة البورصة والأوراق المالية الأمريكية SEC انتهاكاً من ماسك للاتفاقية السابقة معه بعد تغريدته المشهورة حول نية تحويل الشركة للقطاع الخاص.

وفي أخر المستجدات حول الموضوع توصلت هيئة البورصة إلى تسوية لقضية تغريدات ماسك حول شئون الشركة المالية وخططتها المستقبلة بما يشمل أي نية لعمليات أستحواذ على شركات أخرى وما إلى ذلك، حيث وافق المدير التنفيذي على عدم التغريد ونشر أي من المعلومات التي تخص الشركة دون موافقة من محاميها ووجود الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

والجدير بالذكر أن ماسك قد تنحى عن رئاسة المجلس الإداري لشركة تسلا مع بقائه كمدير تنفيذي للشركة ودفع غرامة 20 مليون دولار على إثر دعوة قدمت ضده العام الماضي من قبل هئية البورصة بسبب تغريديه حول تحويل الشركة لخاصة حيث رأت فيها الهيئة تلاعباً في سوق الأسهم وخداع للمستثمرين.

على أي حال هذا لا يعني أننا لن نرى تغريدات جديدة حول تسلا من قبل ماسك بل أن الأمر سيصبح قانونياً بشكل أكبر ومدعم بالأوارق والخطط الرسمية من محامي الشركة في حال طبعاً التزامه ببنود الاتفاقية!

التدوينة هيئة البورصة الأمريكية وإيلون ماسك يتوصلان لتسوية بشأن تغريدات الأخير حول تسلا ظهرت أولاً على عالم التقنية.