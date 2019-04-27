دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقرر تأجيل دفع ميزة Scoped Storage في تحديث Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.

قررت عملاق البحث تأجيل دفع ميزة Scoped Storage في تحديث Android Q القادم نظراً لبعض العقبات التي ظهرت في الإصدار التجريبي والتي تمنع إدراج هذه الميزة في الوقت الحالي، على أن تقدم في Android R.

تعد ميزة Scoped Storage واحدة من المميزات التي جاء بها الإصدار التجريبي من Android Q، والتي تأتي بفكرة سعة تخزينية محدة في sandbox لكل تطبيق تمنع التطبيقات من الوصول إلى أجزاء أخرى من السعة التخزينية في النظام، إلا أن الإصدار التجريبي الحالي كشف عن بعض المشاكل التي تؤدي إلى تعطيل التطبيقات نتيجة لهذه الميزة.

ويتطلب دمج ميزة Scoped Storage في الإصدار الجديد تحديث الواجهة البرمجية للكثير من التطبيقات لتتوافق مع الميزة، إلا إن الموعد النهائي لإطلاق الإصدار الثابت من Android Q لن يدعم تحديث الواجهة البرمجية للكثير من التطبيقات في هذا الوقت القصير، لذا قررت جوجل دفع هذه الميزة بشكل تدريجي حتى Android R المقرر إطلاقه العام المقبل.

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يذكر أن ميزة Scoped Storage ستتيح تشغيل التطبيقات أيضاً دون الحاجة لتصريحات الوصول في البداية، كما ستدعم حماية بيانات المستخدم.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقرر تأجيل دفع ميزة Scoped Storage في تحديث Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.