دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مديرة الموارد البشرية السابق في Expedia تنضم إلى أوبر

تخطط شركة باي بال للدفع الإلكتروني استثمار مبلغ 500 مليون دولار في شركة النقل التشاركي أوبر وذلك عبر شراء أسهم من خلال اكتتاب خاص خارج السوق المالي وعند سعر الطرح الأولي.

وتسعى أوبر لطرح أسهمها بسعر يتراوح ما بين 44 – 50 دولار للسهم الواحد، حيث تستهدف طرح 180 مليون سهم ما يجعل قيمة الشركة السوقية ما بين 80-90 مليار دولار، وهو أقل من تقييم الخبراء العام الماضي عند 120 مليار دولار.

وتعتبر الخدمات المالية التي تقدمها باي بال مكون أساسي في أوبر التي تخطط للتحول إلى ما يعرف باسم superapp أي التطبيق الذي يقدم مجموعة من الخدمات مثل النقل، التسوق، الدفع وغيرها بدلاً من توزعها على عدة تطبيقات لعدة شركات مختلفة.

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وتقدر أوبر خسائرها للربع الأول من العام الحالي بأكثر من مليار دولار من مبيعات إجمالية بأكثر من 3 مليار دولار.

رسمياً أوبر تستحوذ على كريم مقابل 3.1 مليار دولار وتبقي عليها كعلامة تجارية مستقلة

التدوينة باي بال تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في أوبر ظهرت أولاً على عالم التقنية.